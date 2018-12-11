В горнолыжном центре "Абзаково" открыли новую канатную дорогу

В горнолыжном центре «Абзаково» перерезали красную ленточку в честь открытия новой пассажирской подвесной канатной дороги. Сделали это генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава администрации Белорецкого района Башкортостана Владислав Миронов, исполнительный директор ООО «Сноупром» Александр Богданов и в недавнем прошлом директор центра «Абзаково» Ольга Новикова.

Руководители градообразующего предприятия Магнитогорска и их деловые партнёры из Республики Башкортостан стали первыми пассажирами современного подъёмника. После тест-драйва Павел Шиляев и Владислав Миронов поделились впечатлениями и планами дальнейшего развития туристического кластера "Легенда Урала".

«Открываются красивейшие виды на природу Башкирии, - рассказал Павел Шиляев. - Это великолепное место для занятий горнолыжным спортом. Запуск современного подъёмника стал фундаментом дальнейшего развития не только центра «Абзаково», но и всего туристического кластера «Легенда Урала». Приезжающие сюда получают отличный сервис и могут разнообразить отдых. К примеру, недавно открыли на Магнитогорском металлургическом комбинате туристические маршруты, которые позволяют ближе познакомиться с промышленным гигантом, в полной мере узреть его индустриальную красоту. Уверен, иногородних гостей заинтересуют Магнитогорск и металлургический комбинат».

Пассажирскую подвесную канатную дорогу № 7 в «Абзаково» строили полтора года. Компания «Сноупром» выиграла тендер управления капитального строительства ПАО «ММК» по выбору генерального подрядчика в октябре 2016 года. В июле 2017 года компания получила положительное заключение главного управления государственной экспертизы по проекту подвесной дороги. Стоимость проекта - 205 миллионов рублей. К концу августа специалисты «Сноупрома» организовали строительную площадку, подготовили скальный массив и приступили к монолитным работам.

Протяжённость ППКД № 7 составляет 1372 метра. Четырёхместные кабины австрийско-швейцарской фирмы Doppelmayr с мягкими креслами и пластиковыми куполами, которые защищают от ветра и снега, движутся со скоростью 4,5 метра в секунду. Путь от подножия до вершины занимает шесть минут. Перепад высот - 291 метр. Канатная дорога вмещает 150 кабин, что позволяет обслужить 1800 человек в час. По результатам голосования посетителей горонолыжного центра «Абзаково» новую канатку назвали «Кометой».

Кластерный подход в туризме развивает не отдельные объекты, а территорию в целом, отметил глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов.

«Приняли решение о приближении к Абзаково города-миллионера Уфы, - отметил Владислав Геннадьевич. - В прошлом году начал работу скоростной поезд «Легенда Урала» от Уфы до Белорецка. В этом году он будет ездить до Абзаково. ММК реализовал инвестиционный проект. Выстраиваем дальнейшие планы совместного сотрудничества».

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», шестьсот пятьдесят тысяч туристов посещают за год горнолыжные центры кластера «Легенда Урала». Ожидается, что к 2022 году туристический поток вырастет до миллиона человек.