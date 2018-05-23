В гости к спецназовцам «Урала» «прилетели» юные «аистята»

Воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок» посетили отряд особого назначения «Урал» ГУФСИН России по Челябинской области. Мероприятие прошло в рамках Года добровольца (волонтера).

Необычная экскурсия для ребят началась с просмотра фильма об истории создания отделов специального назначения ФСИН России и специфике службы в них.

После бойцы спецназа показали своим маленьким гостям полосу препятствий, где самые смелые смогли попробовать свои силы и преодолеть некоторые ее элементы.

Знакомство с отрядом продолжилось в спортивном зале. Здесь для детей организовали выставку вооружения. Сотрудники подразделения рассказали о тактико-технических характеристиках каждого представленного экспоната, после чего все желающие смогли поближе познакомиться с современным стрелковым оружием, подержать его в руках, примерить экипировку - бронежилет и шлем.

Воспитанники «Аистенка» познакомились и с питомцами племенного питомника регионального ГУФСИН. Его работники рассказали девчонкам и мальчишкам о кинологическом подразделении и разрешили поиграть с щенками.

В завершении экскурсии все смогли прокатиться на главной достопримечательности спецназа - БТРе и сфотографироваться с ним на память.

«Как оказалось, не только спецназовцам есть, что показать ребятам. Воспитанники «Аистенка» подготовили концертную программу: читали проникновенные стихи, пели и танцевали», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Фото регионального ГУФСИН