В ХК «Трактор» смена руководства
Дубровский, Тефтелев, Сеничев и Губарев покинули челябинский «Трактор». Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом клуба.
Сегодня, пятого апреля прошло заседание общего собрания членов ХК «Трактор», на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.
На основании поступивших заявлений в клуб были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений Иванов.
Новым Президентом хоккейного клуба «Трактор» избран Алексей Текслер, директором – Борис Видгоф. Видгоф будет работать на общественных началах. Евгений Иванов будет трудиться в должности секретаря, Леонид Одер назначен председателем.
В свою очередь, из состава организации вышли Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов врио губернатора Алексей Текслер рассказал о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе». Клуб покидают директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Назначенному куратору клуба Борису Видгофу предстоит проанализировать состояние команды. Также перед ним стоят задачи по выбору главного тренера и формированию команды.
Фото: ХК «Трактор»