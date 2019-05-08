В хоккейных клубах Челябинска сформированы тренерские штабы

Руководство хоккейного клуба «Трактор» определилось с составом тренерских штабов команд системы клуба. В «Тракторе», «Челмете» и «Белых медведях» они серьезно обновились.

Все три команды системы «Трактора» укомплектованы тренерскими кадрами, большинство из которых челябинские наставники. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главному тренеру «Трактора» Петерису Скудре будут ассистировать челябинские специалисты Алексей Тертышный и Алексей Чикалин, а также Александр Завьялов и Андрей Царев.

В Высшей лиге у команды «Челмет» штаб также серьезно обновился. Пост главного тренера занял челябинец Максим Смельницкий, ранее руководивший «Белыми Медведями». Его помощниками стали также местные воспитанники Константин Штрахов и Сергей Тертышный.

Молодежную команду «Белые Медведи» возглавил Алексей Заварухин. В новом сезоне ему будут помогать известные челябинские хоккеисты, перешедшие на тренерскую работу, Константин Панов, Марат Аскаров и Георгий Гелашвили.