В Копейске перед стартом легкоатлетической эстафеты отремонтировали главную улицу

Традиционный забег, трасса которого проложена по проспекту Победы, пройдет в шахтерском городе 1-го мая.

Ямочный ремонт здесь начался в 20-х числах апреля. Проспект Победы, который считается главной транспортной магистралью Копейска, несколько дней «утюжили» спецтехникой.

По словам начальника спортуправления Копейского городского округа Игоря Перемоты работы на всем протяжении транспортной артерии проводились, в том числе, и из-за стартующей 1-го мая легкоатлетической эстафеты и велогонки. Дорожное полотно должно быть хорошо подготовленным и для участников забега, и, разумеется, для автомобилистов. Кстати, по программе дорожных ремонтов в Копейске в этом году приведут в порядок целый ряд магистралей.

- В этом году на старт эстафеты, кстати, уже 83-й по счету, и велогонки выйдет около тысячи участников. Забег и велогонка стартуют с Площади «Красных партизан» с выходом на проспект Победы, и разворотом на улице Гольца. В этом году мы решили сделать забег более динамичным, и потому сократили протяженность дистанции. На старт выйдут школьники, представители учебных заведений, трудовых коллективов, воспитанники детских садов. Из новшеств последних лет – родительский забег. Мамы и папы должны подавать пример своим детям, - отметил Игорь Перемота.

В горадминистрации Копейска сообщили, что движение автотранспорта в городе будет перекрыто 1 мая по улицам Ленина и пр. Победы с 9.30 до 15.00.

Напомним, что в Челябинске легкоатлетическая эстафета, велогонка и гонка на лыжероллерах пройдет 5-го мая.