В Коркино прошел Международный турнир по боксу на Кубок РМК

В Физкультурно-оздоровительном комплексе РМК в Коркино (Челябинская область) состоялся первый Международный турнир по боксу среди юниоров на Кубок РМК. Соревнования проводились под эгидой 70-летия южноуральского бокса.

«Благодаря этим соревнованиям мы имеем отличную возможность сказать спасибо ветеранам бокса, всем тем людям, которые стояли у истоков его развития в регионе» - рассказал перед открытием турнира советник президента Русской медной компании Анатолий Ерёмин.

С приветственным словом к спортсменам обратились исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области, председатель правления региональной федерации бокса Евгений Редин, глава Коркинского района Наталья Лощинина и депутат Законодательного Собрания Южного Урала - Марина Поддубная.

В первый же день команда Челябинской области показала соперникам, что проигрывать на домашнем ринге они не намерены. Да и как тут проиграть, когда голоса болельщиков, поддерживающих земляков, придают силы даже в те моменты, когда кажется, что их уже не осталось.

К концу третьего дня команды - финалисты подошли с небольшим отрывом в счете. Решающими стали поединки между спортсменами из Челябинской области и Башкирии.

В упорной борьбе, и с минимальным отрывом в 2 очка от сборной Сибирского федерального округа, победу одержала сборная Челябинской области, следующим испытанием для которых станет первенство России по боксу. На третьем месте Сборная Республики Башкортостан, четвертое место заняла Сборная Казахстана.

Также организаторами турнира было принято решение о специальных наградах. Приз «За волю к победе» получил Азамат Абдурахманов (Казахстан). Приз «За лучшую технику» вручен Алиеву Аббасу (Сибирский Федеральный округ). Приз «За самый красивый бой» завоевали Александр Степаненко (Челябинская область) и Тигран Геноян (Республика Башкортастан).

«Отдельные слова благодарности хочется сказать организаторам турнира – Русской медной компании, поскольку именно благодаря им у нас есть такое замечательное спортивное сооружение. Здесь создается залог здорового образа жизни. Залог той целеустремленности, которую испытывают спортсмены. Спортсменам важно состязаться и важно, чтобы их поддерживали болельщики», - отметил Евгений Редин.

СПРАВКА

ФОК РМК в Коркино был построен в 2018 году. В здании комплекса размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал.

На открытой арене ФОКа расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона.

В новом спорткомплексе будут работать секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от 4 лет. Причем дети до 16 лет будут заниматься бесплатно. Талантливые юные спортсмены смогут рассчитывать на поддержку и продвижение в профессиональном спорте со стороны промоутерской компании RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК.

В 2019 году в ФОКе РМК состоялись открытые тренировки двукратного олимпийского чемпиона (2004 и 2008 гг.), чемпиона Европы и России, чемпиона мира по боксу Алексея Тищенко, а также олимпийского чемпиона, серебряного призёра чемпионата мира, чемпиона Европы среди юниоров, чемпиона России среди любителей, чемпиона мира по версии IBO, чемпиона Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе Рахима Чахкиева.