В Коркино студенты местного колледжа победили районную власть

Спортзал коркинского филиала ЧГКИПиТ вчера, седьмого апреля, принимал высоких гостей: сразиться со студентами в поединке по волейболу пришла мужская сборная администрации Коркинского муниципального района. Напряжённая и очень эмоциональная игра закончилась победой студентов со счётом 3:1.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель филиала Светлана Потапова, инициатива товарищеской встречи возникла спонтанно. Накануне женского праздника в учебном заведении побывали председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Николай Швец и заместитель главы района по социальной защите Владимир Кочкин. Они решили посмотреть спортзал колледжа, а там руководитель физвоспитания Ринат Хабиров как раз проводил тренировку по волейболу.

«Гостям очень понравился наш спортзал, да к тому же они оказались большими любителями волейбола. И сразу возникла идея - провести товарищескую встречу и помериться силами. Наши ребята с жаром подхватили эту инициативу. И вот результат! Кстати, на днях наша команда девушек обыграла сборную школ города. Родные стены помогли нам дважды», - рассказала Светлана Потапова.

Она отметила, что в коркинском филиале хорошо поставлена спортивная работа, особенно любят студенты волейбол. Очень сильная команда у девушек: в областных соревнованиях между учебными заведениями среднего профессионального образования регулярно занимают призовые места. Да и юноши не отстают: вчерашняя победа - тому подтверждение.

Кстати, товарищеский матч по волейболу закончился на очень позитивной ноте: хозяева напоили гостей горячим чаем с вкуснейшими пирогами и булочками, испеченными мастерами производственного обучения филиала.