В Магнитогорске построят новый бассейн

Новый плавательный будет построен в Магнитогорске (Челябинская область) в рамках партийного проекта «Новая школа» по направлению «Бассейны вузов».

«В Магнитогорске в настоящее время остро ощущается нехватка крытых плавательных бассейнов – имеющееся единственное 25-метровое спортивное сооружение не позволяет принять всех желающих», – отметил секретарь Челябинского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Магнитогорский технический университет имени Г.И. Носова выразил желание принять участие в проекте партии «Единая Россия». Челябинское региональное отделение поддержало это решение и обратилось к секретарю Генерального совета партии Андрею Турчаку с предложением включить университет в этот проект. Были подготовлены все необходимые документы.

В конце апреля Генсовет принял решение о включении Магнитогорского университета в партпроект «Новая школа» по направлению «Бассейны вузов». «Для этих целей университет предоставит территорию одного из своих кампусов», - рассказал Владимир Мякуш.

В 2019 году будет разработана проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна. К возведению спортивного сооружения планируется приступить уже в 2020 году.

Стоимость проектных работ и расходы на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации плавательного бассейна составляют почти 10 миллионов рублей. Средства будут выделены средства из федерального бюджета

«Думаю, что строительство этого спортивного сооружения придаст новый импульс развитию и популяризации физической культуры и спорта среди студенчества и молодежи», - подчеркнул Владимир Мякуш.

Справка.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова является одним из крупнейших научно-образовательных университетских комплексов Челябинской области. В нем осуществляется подготовка кадров по широкому спектру направлений технического и гуманитарного профилей, причем 80 процентов направлений подготовки имеют технический профиль.