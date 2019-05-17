В Магнитогорске пройдет турнир по шахматам среди инвалидов

Впервые в Магнитогорске турнир по шахматам пройдет на Кубок городского Собрания.

Инициаторами выступило местное отделение Всероссийского общества слепых. Принять участие могут все желающие, независимо от группы инвалидности, в том числе и жители районов области.

В день турнира, 2-3 июня при регистрации необходимо предоставить справку об инвалидности.

Положение о турнире утверждено на апрельском заседании МГСД. Он пройдёт в отделении Всероссийского общества слепых по адресу: город Магнитогорск, ул. Набережная, 24.

Судейская бригада предоставляется городской шахматной федерацией, а победителей ждут кубок городского Собрания и денежные премии в размере 5, 3 и 2 тысяч рублей за I, II, III места соответственно.

Турнир будет проходить в двух категориях - среди женщин и мужчин.