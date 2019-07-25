В Магнитогорске в футбол играют даже малыши

На загородной детской даче «Горный ручеек» в Абзаково под Магнитогорском готовятся к восьмому турниру по футболу среди дошкольников на Кубок городского Собрания депутатов.

Эта дача по-своему уникальна. Здесь круглогодично оздоравливаются около 3,5 тысячи маленьких магнитогорцев. А летом они участвуют в единственном в России футбольном турнире среди малышей. За прошедшее время в играх успели поучаствовать около 700 мальчишек и девчонок.

«Именно с таких соревнований в нашей стране могут появиться новые Акинфеевы, Дзюбы и Фернандесы! Мы на протяжении нескольких лет проводим этот турнир, прививаем любовь к футболу с детства, и это здорово!» - сказал инициатор турнира, Спикер Собрания Александр Морозов.

Финальные игры турнира пройдут в начале августа. Тогда же определится команда-победитель, которая получит главный Кубок. А также будут названы лучшие футболисты – вратарь, защитник и нападающий.

Все получат грамоты, вымпелы, сладкие призы, спортивную атрибутику, подарки и сувениры от спонсоров.