В первом раунде плей-офф «Трактор» сыграет с «Автомобилистом»

Определился соперник челябинского «Трактора» в 1/4 финала Восточной конференции. «Черно-белые» сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Быть или не быть «Трактору» в плей-офф решилось в среду, 20 февраля, перед матчем с нижегородским «Торпедо». В этот вечер «Сибирь» в Новосибирске уступила «Автомобилисту» со счетом 3:4, что гарантировало челябинцам участие в играх на вылет.

Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Борис Дубровский поздравил команду с выходом в плей-офф и возможностью участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Поздравляю нашу команду и многочисленных болельщиков с решением задачи минимум на сезон – выходом в плей-офф Кубка Гагарина. «Трактор» преследовала эпидемия травм, поэтому не всегда игра команды радовала. Но результат достигнут. Надеюсь, наши ребята смогут сконцентрироваться на предстоящих матчах и дать бой «Автомобилисту», - отметил Борис Дубровский.

Серия между «Автомобилистом» и «Трактором» стартует 26 и 28 февраля в Екатеринбурге, после чего переедет в Челябинск, где второго и четвертого марта команды проведут еще две игры. В случае необходимости серия продолжится шестого марта (Екатеринбург), восьмого марта (Челябинск) и десятого марта (Екатеринбург).

22 февраля, ХК «Трактор» проведет на домашней арене заключительную встречу регулярного чемпионата КХЛ. Соперником станет питерский СКА.