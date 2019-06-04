В семье Евгения Кузнецова пополнение

Хоккеист "Вашингтона" и бывший нападающий челябинского "Трактора" Евгений Кузнецов, который выступал за клуб с 2009 по 2014 годы, во второй раз стал отцом. В семье спортсмена и его жены Анастасии родился сын. Мальчика назвали Федором, сообщает пресс-служба клуба "Трактора".

В мае 2015 году у Кузнецова родилась дочь Есения.

⠀«От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам», - сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Евгений Кузнецов - обладатель Кубка Континента, бронзовый и серебряный призер Чемпионата России, обладатель Кубка Стэнли и Президентского Кубка. А также двукратный чемпион мира и чемпион мира среди молодежных команд. Также Кузнецов бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2011/2012 годов. И серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/ 2013 в составе челябинского "Трактора".

Третьего июня 2011 года Кузнецов женился на сестре хоккеиста Илии Зиновьева Анастасии. Свадьба проходила на арене "Трактор".

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