В Сибае обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска

В Сибае (Башкирия) обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска. После инцидента местная команда отстранена от участия в чемпионате.

ЧП произошло 14 октября после окончания 56-го матча Чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск), который завершился разгромом сибайской команды.

В матче с Альянсом магнитогорцы сходу обозначили свои лидерские амбиции, уверенно выиграв стартовый отрезок со счетом 3:0. Гол престижа хозяева забили только 35-й минуте, когда преимущество «Топоров» составляло уже 8 шайб. Итог встречи – 9:1 – победа магнитогорцев.

После этого разгрома и произошел неприятный инцидент.

Автобус гостевой команды подвергся нападению неизвестных неподалеку от дворца спорта «Ирандык».

В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.

«Федерация хоккея Магнитогорска считает этот случай вопиющим и требующим тщательного расследования, всяческом содействии в нем со стороны сибайских команд, установлении лиц, совершивших правонарушение, и их наказания в соответствии с законодательством России. Более того, это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров», - сообщили в пресс-службе федерации хоккея Магнитогорска.

Сегодня, 15 октября, состоялось экстренное заседание правления Федерации хоккея Магнитогорска.

В целях обеспечения безопасности всех участников чемпионата ФХМ все команды из города Сибай отстраняются от участия в чемпионате ФХМ до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания.