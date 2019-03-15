В «Солнечной долине» определены победители Кубка Европы по сноуборд-кроссу

Подведены итоги проходившего с 13 по 14 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области Кубка Европы по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" пресс-секретарь ГЛК "Солнечная долина" Анна Куцбах, для участия в международных соревнованиях заявилось более 100 спортсменов, в том числе 40 иностранных из Франции, Андорры, Испании, Румынии, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и Чехии. Соревнования проводились на трассе для ски/борд-кросса, на которой в феврале 2019 года «Солнечная долина» уже принимала Кубок мира FIS по фристайлу Audi. Для проведения Кубка Европы рельеф трассы был несколько видоиземенен.

В I Кубке Европы приняли участие 20 женщин и 32 мужчины. Среди женщин победу завоевала Яна Фишер из Германии, второе и третье места достались россиянкам Марии Васильцовой и Юлии Лаптевой. Среди мужчин победителями стали только иностранцы. Первое место занял Джейкоб Дусек из Австрии, второе – Мерлин Сургет из Франции, третье – Дэвид Пикл из Австрии. Самое близкое к призовому - девятое место – досталось россиянину Даниилу Донских.

Во второй день соревнований среди женщин первенствовала Софи Хедингер из Швейцарии, второе место заняла Пиа Зерхольд из Австрии, третье – россиянка Мария Васильева. Среди мужчин победу одержал Лон Бозоло из Франции, вторым стал Якоб Дусек из Австрии, третьим – Себастьян Пьетржуковски из Германии.

По словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, на Кубке Европы оказался очень серьезный состав участников, южно-уральские старты вызвали небывалый ажиотаж среди иностранных спортсменов, уже 23 марта в «Солнечной долине» состоится международный фестиваль фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games.

- Проведение подобных состязаний наглядно демонстрирует преимущества занятий горнолыжным спортом и сноубордом. ГЛК «Солнечная долина» активно поддерживает детский горнолыжный спорт и сноубординг. На курорте действует программа оздоровления для школьников «Урок здоровья». Это открытые уроки физкультуры, в ходе которых дети впервые встают на горные лыжи или сноуборд. В сезоне 2018-2019 годов в ГЛК был даже открыт детский сад. Здесь действуют разнообразные обучающие программы, в том числе спортивной подготовки, изучения английского языка и ментальной математики, - подчеркнул председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин.