В составе сборной России челябинский дзюдоист завоевал «бронзу» чемпионата мира

Челябинский спортсмен Денис Ярцев завоевал третье место на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Участник Олимпийских игр-2016, неоднократный призер командных чемпионатов мира и Европы стал обладателем «бронзы» в составе российской национальной команды.

Вторую участницу из Челябинска Таисию Кирееву накануне старта командного турнира не внесли в заявку сборной России, заменив ее другой спортсменкой. У Таисии была небольшая травма, она потянула ногу на сборе. У нее практически все прошло, однако тренеры сборной решили все-таки рисковать.

Российская сборная нанесла поражения соперникам из Казахстана со счетом 4:0, Великобритании (4:2) и Германии (4:1), однако в полуфинале уступила французской дружине (1:4). В перерыве перед решающими поединками со сборной встретился президент России Владимир Путин, который после краткой беседы сфотографировался со спортсменами и пожелал им успеха. В итоге в «малом финале» за третье место наши соотечественники превзошли хозяев татами из Азербайджана (4:1).

Второй комплект бронзовых наград достался объединенной команде Кореи, одолевшей немцев (4:0). В ее составе впервые в истории выступали спортсмены Южной Кореи и КНДР. А на первую ступень пьедестала почета поднялись японцы. Родоначальники дзюдо в финале взяли верх над французами (4:1), став двукратными чемпионами планеты в формате смешанных команд, сообщил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.