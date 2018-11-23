В «Трактор» вернулся талисман из космоса

В ХК «Трактор» вернулся талисман клуба, отработавший в космосе 197 дней. Белый медведь выполнял функцию индикатора невесомости командира экипажа космонавта Олега Артемьева.

Белый медведь стал первым талисманом КХЛ, который побывал в космосе. Он пробыл там 197 дней. С 21 марта 2018 года по четвертое октября в составе космической экспедиции МКС 55/56 вместе наш Медведь выполнял функции индикатора невесомости командира экипажа космонавта Олега Артемьева (118 космонавт России). В составе экипажа корабля «Союз МС-08» были также астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

В прежней экспедиции в космосе был небольшой герб Челябинской области и фотографии с символикой «Трактора».

Напомним, что 21 марта ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08» стартовала с «Гагаринского старта» космодрома «Байконур». 23 марта, в день домашнего матча № 6 полуфинала Восточной конференции, корабль «Союз МС-08» осуществил стыковку с МКС, и талисман «Трактора» начал свое космическое путешествие. Завершилась экспедиция МКС-56 четвертого октября 2018 года. За время пребывания на станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов в рамках задач длительных экспедиций МКС-55 и МКС-56, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Олег Артемьев совершил выход в открытое космическое пространство по программе полёта российского сегмента МКС.