Василий Кошечкин останется в «Металлурге»
Магнитогорский «Металлург» заключил новый контракт с голкипером Василием Кошечкиным. За «сталеваров» голкипер выступает с сезона-2013/14.
35-летний вратарь Василий Кошечкин поставил подпись под соглашением с магнитогорским «Металлургом» сроком еще на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин принял участие в 48 матчах, одержав 30 побед. В среднем голкипер отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,06. Розыгрыш Кубка Гагарина сложился для опытного вратаря не так удачно: он сыграл только в четырёх из шести матчей серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-4), отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,87.