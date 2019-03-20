Весенние катания в "Солнечной долине" обойдутся дешевле

Беспрецедентные скидки предоставляет горно-лыжный курорт "Солнечная долина" под городом Миасс Челябинсской области любителям активного отдыха до конца сезона.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в ГЛК "Солнечная долина", плотный снег на горных склонах не растает еще до середины апреля, а трасса слоупстайла будет действовать до начала лета. В "бархатный" сезон в "Солнечной долине" можно кататься всей семьей четыре часа в прокатном сняряжении всего за тысячу 200 рублей, как в будние, так и в выходные дни. При покупке двух ски-пассов третий предоставляется в подарок.

Весенние катания гораздо комфортнее зимних - световой день дольше, температура выше, пейзажи красочнее, а цены ниже. Устав от катаний, здесь можно принимать солнечные ванны в шезлонгах на вершине горы, попивая любимый кофе или чай в уютной кофейне. К услугам отдыхающих также хаски-парк курорта, игровые площадки и детски сад.

В субботу, 23 марта, в "Солнечной долине" пройдет международный фестиваль фристайла "Russian Freestyle Games", а еще через неделю - 30 марта – грандиозный спуск с горы в купальных и карнавальных костюмах.