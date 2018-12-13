Во дворах Челябинска этой зимой откроют 78 катков

В Челябинске этой зимой на радость любителям активного отдыха под открытым небом зальют 78 катков.

Бесплатные ледовые площадки будут работать во всех районах города. Кататься на коньках и играть в хоккей можно будет совершенно бесплатно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, дворовые катки заливают и будут содержать весь сезон сотрудники муниципального учреждения «Спортивный город». К частным организациям было решено не обращаться – в прошлом году недобросовестные подрядчики проявили себя не лучшим образом.

«Жители видят нашу работу, оценивают ее и обращаются к нам с просьбами залить каток в их дворе. Мы с удовольствием откликаемся там, где это возможно. Средства нам выделяются целевые, поэтому работаем мы только с муниципальной собственностью. По сравнению с прошлым годом катков будет на десяток больше. Заливают и следят за ними наши сезонные сотрудники, мы создали для этого 70 рабочих мест. И есть инструкторы, которые бесплатно занимаются со всеми желающими», - поделился директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

На сегодняшний день уже подготовлено 60 ледовых площадок, остальные закончат до конца текущей недели. Два готовых корта вчера, 12 декабря, проверили депутаты челябинской городской Думы. Проверяющие отметили, что есть некоторые недочеты, все они поправимы и всю зиму будут под неусыпным контролем.

В городской администрации напоминают, что жители Челябинска могут высказать претензии и пожелания по работе ледовых катков во дворах по телефону горячей линии: 216-33-98, который работает с девяти утра до пяти вечера по будням.

Фото пресс-службы администрации Челябинска