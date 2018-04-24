Военные всей России завтра начнут демонстрировать силу в Челябинске

В Челябинске завтра, 25-го апреля, стартует открытый Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту, посвященный памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

Чтобы помериться силами, в южноуральскую столицу съедутся военные силачи со всей страны. Наш регион на всероссийских состязаниях представит доблестная команда ЧВВАКУШа. Кроме того, тягать гири будут участники из Свердловской, Тюменской, Курганской, Астраханской, Омской областей, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан. Гиревики представят Южный, Центральный, Западный, Восточный военные округа и Северный Флот.

Кубок соберет в южноуральской столице военных, «красивых, здоровенных», из различных родов войск РФ. Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и Военно-морского флота. Кроме того, поднимать гири будут курсанты военных вузов страны (восемь команд).

«Соревнования начнутся завтра в десять утра на стадионе имени Елены Елесиной. Торжественное открытие кубка запланировано на три часа дня. Завершится кубок 27-го апреля», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» помощник командира по физической подготовке войсковой части №69806 майор Сергей Рыков.