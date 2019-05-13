Восьмиклассники Челябинской области начали борьбу за победу в президентских состязаниях

В Челябинской области открылся региональный этап соревнований школьников «Президентские состязания», в обязательные виды программы которых входят спортивное многоборье (семь тестов из программы ГТО) и эстафетный бег

Старты юных спортсменов пройдут в трех зонах региона с 13-го по 15-е мая, суперфинал состоится 20-го мая. В них примут участие свыше сорока команд восьмиклассников.

В Челябинске школьники будут соревноваться на базе муниципального образовательного центра №2, в Сатке - во дворце спорта «Магнезит», в Магнитогорске - в легкоатлетическом манеже СК «Металлург-Магнитогорск».

В суперфинал выйдут три лучших городских и три лучших сельских класса-команды. Его победители выступят во всероссийском этапе «Президентских состязаний», который состоится в сентябре этого года в детском центре «Смена» в Анапе.