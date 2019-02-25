Восьмилетний челябинец отжался 2000 раз

Восьмилетний житель Челябинска Алексей Токарев, сдавая нормы ГТО, отжался две тысячи раз. В такой показатель не поверил исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска руководитель управления по физической культуре и спорту областного центра Евгений Иванов. Подводя итоги первого этапа Фестиваля ГТО, он отметил, что в 2018 году нормативы сдали 13 тысяч 440 горожан. Это в два с половиной раза больше, чем в 2017 году.

Среди городов области Челябинск находится на четвертом месте по количеству получивших знаки ГТО. Если брать общероссийскую статистику, тот Челябинск располагается на 17 месте.

Самый возрастной участник, получивший знак ГТО – 74-летний местный житель. Самый яркий показатель выполнения норм ГТО – это рекорд, который установил восьмилетний Алексей Токарев. Он отжался две тысячи раз. В это не поверил даже исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов.

Далеко не каждому мужчине такое под силу, а школьник сделал. Ребенок любит отжиматься, до посинения это делает», - отметил Евгений Иванов.

Известно, что Алексей отживается с трех лет и мечтает стать спецназовцем.