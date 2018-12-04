Все – в бор! Муниципальная лыжная база Челябинска открыла прокат

В Челябинске открылся прокат на муниципальной лыжной базе. Любителей активного отдыха в Шершневском бору ждут новый инвентарь и неизменно низкие цены, сообщает пресс-служба МБУ «Спортивный город».

Самый большой прокат города предлагает жителям Челябинска более полутора тысяч пар лыж, палок и ботинок, бесплатный гардероб, раздевалку, буфет, а также прокат тюбингов. По традиции, для спортсменов с разной физической подготовкой специалисты организовали две трассы различной протяженностью: два, три и пять километров.

«Одно из главных направлений нашей деятельности - делать спорт доступным каждому. Поэтому в этом году цены на прокат инвентаря остались неизменными в сравнении с прошлым сезоном. Приглашаем всех желающих покататься на лыжах в сосновом бору, - отмечает директор «Спортивного города» Эркин Маматов. - Специалисты также подготовят ваш инвентарь к сезону - запарафинят или положат мазь».

Лыжная база по адресу: ул. Лесопарковая, 2-А работает ежедневно с 9 до 17 часов. Выдача инвентаря производится до 15-ти часов.