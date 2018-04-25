Второго мая в Челябинске состоится городская легкоатлетическая эстафета

В Челябинске 2 мая состоится 86-я легкоатлетическая эстафета, 65-я кольцевая велогонка и 7-я гонка на лыжероллерах на призы администрации города.

Торжественное открытие эстафеты в 10.30, старт - в 11.00.

На старт выйдет около двух тысяч спортсменов. Дистанция будет проходить от площади Революции по проспекту Ленина до улицы. Лесопарковой.

На время проведения соревнований с 9 ч.30 мин. до 15 ч. 00 мин. будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина и примыкающим улицам на участке ул. Цвиллинга – ул. Лесопарковая (без перекрытия последних).

Движение городского общественного пассажирского транспорта по проспекту Ленина на участке от ул. Лесопарковой до ул. Цвиллинга будет приостановлено с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. Движение трамваев по ул. Цвиллинга ограничиваться не будет.