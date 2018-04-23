Яркие, дерзкие и в купальниках: на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился зимний сезон

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился зимний сезон. На слонах горы «Известной» катались женщина-кошка, супермен, аквалангист и, конечно же, красотки в купальниках.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» закрыл горнолыжный сезон ярким фестивалем «Spring Jam».

«Spring Jam» - это грандиозный спуск в купальниках и карнавальных костюмах, в котором приняло участие порядка 50 человек.

В этот день на слонах горы «Известной» катались женщина-кошка, супермен, аквалангист и, конечно же, красотки в купальниках.

Все, кто нарядился на фестиваль, пользовались подъемником бесплатно. Для гостей весь день работали ди-джеи, ведущий, который провел зажигательные конкурсы и фотографы.

«Основная идея фестиваля - отпраздновать окончание зимнего сезона и приблизить наступление летнего. Несмотря на то, что зима закончилась, нам предстоит много работы: впереди летние фестивали, например, такой известный как Ильменский, а также фестиваль джаза. Мы вновь объединим любителей экстрима на любительских соревнованиях по даунхиллу, проведем контест по вейкборду, устроим веломарафон», - сообщили организаторы.

Приверженцы здорового образа жизни смогут принять участие в горном забеге и продемонстрировать чудеса выносливости.

Также готовится серия пляжных вечеринок на «Солнечном» озере. Любители природы смогут полюбоваться красотами южноуральских гор с вершины горы, посетив обзорную экскурсию. А дети и их родители оценят трассы веревочного экстрим-парка, новые веломаршруты, конные экскурсии.

Экстремалы исследуют окрестности на питбайках и квадроциклах.

«Солнечная долина» - динамичный, постоянно развивающийся курорт, готовый принимать гостей круглый год».