Юниорский чемпионат мира по хоккею в Челябинской области побил рекорд по посещаемости. Матчи посетило 128 703 зрителей.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров, проходящий в эти дни в Челябинске и Магнитогорске, побил рекорд по посещаемости матчей. Такие данные были озвучены Федерацией хоккея России на директорате чемпионата 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На данный момент согласно официальной статистике по итогам 7 игровых дней матчи юниорского чемпионата посетило 128 703 зрителей. Между тем, предыдущий рекорд посещаемости составил 115 140 человек. Именно столько зрителей посетили матчи чемпионата мира среди юниоров по хоккею 2010 года в Белоруссии.

«Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал – это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им», - добавил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, 28 апреля в Челябинске пройдут полуфинальные матчи чемпионата. В субботу в арене «Трактор» встретятся сборные Финляндии и Швеции (15:30), а также США и Чехии (19:30). Кроме того, в Магнитогорске пройдет матч за право остаться в высшем дивизионе между Францией и Швейцарией.