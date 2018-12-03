Юные болельщики «Трактора» написали письма Деду Морозу

Юные болельщики «черно-белых» подписали и отправили в резиденцию Деда Мороза 300 писем с пожеланиями. Спортивные болельщики поросили у новогоднего волшебника коньки, клюшки, лыжи. Очень много заявок на сладкие подарки, конструкторы лего, современные игрушки.

На каждом матче «Трактора» вместе с родителями поддерживает команду не одна сотня детей разного возраста. Клуб предоставил уникальную возможность маленьким фанатам прямо на матче написать и отправить письмо со своим заветным желанием Дедушке Морозу.

Хоккейный клуб «Трактор» изготовил специальные открытки. Они гасились новогодним штемпелем и опускаться в специальный почтовый ящик. На штемпеле изображены еловая ветвь с праздничными игрушками, снежинки и надпись с «Новым годом!». Организаторы заранее прописали адрес резиденции новогоднего волшебника.

«В посланиях юные болельщики рассказали Деду Морозу не только о своих желаниях, но и о своих увлечениях, успехах в учебе и спорте. Кое-кто просто поздравил новогоднего волшебника. Спортивные болельщики попросили у Деда Мороза коньки, клюшки, лыжи. Очень много заявок на сладкие подарки, конструкторы лего, современные игрушки. В нескольких письмах ребята просят волшебника помочь выздороветь своим родным, уговорить родителей завести дома кошку и собаку», - сообщила руководитель службы PR –проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Есть у детей мечты сходить на матч «Трактора», в цирк, на Кремлевскую елку. Значительная часть посланий содержит пожелание помочь любимому Клубу выиграть заветный Кубок Гагарина, а игрокам – поменьше травм.