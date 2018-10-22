Юные дзюдоисты Челябинской области – лучшие в УрФО
Дзюдоисты Челябинской области стали победителями домашнего первенства Уральского федерального округа среди юниоров и юниорок. Сборная региона завоевала 24 медали: шесть золотых, восемь серебряных и десять бронзовых.
Победителями первенства УрФО стали бронзовый призер первенств мира и Европы среди девушек Ирина Зуева (57 килограммов), медалистка Кубков континента Владлена Фарахутдинова (44 килограмма), Денис Коротаев (81 килограмм), Карен Манукян (сто килограммов), Кирилл Тихонов (свыше ста килограммов) и Юлия Крутихина (63 килограмма).
Окружные состязания среди спортсменов в возрасте до 21-го года стали отборочными на ноябрьское первенство страны, которое пройдет с 22-го по 25-е ноября в крупнейшем городе Ингушетии Назрани. А чтобы в команду округа вошли действительно сильнейшие, четко сработали и судьи, и организаторы, отметил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.