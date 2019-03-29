Юные дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве России

Юные дзюдоисты Челябинской области стали триумфаторами первенства России в Новороссийске, завоевав в составе первой команды федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» два «золота» и «бронзу».

В программу соревнований входили демонстрация техники ката и командные поединки в формате «стенка на стенку». В итоге уральцы победили в командном турнире, оказались третьими в выполнении приемов, а также стали лучшими по совокупности результатов в этих видах, тижды поднявшись на пьедестал почета.

Обладателями двух золотых и бронзовой медалей стали Игорь Сушан (38 кг) и Александр Осинцев из Южноуральска (55 кг, тренер - Виталий Дадонов); магнитогорец Михаил Котельников (42 кг, Сергей Щербинин); ученик мастера спорта России международного класса Данила Биктимирова Дмитрий Иргалин из Аргаяша (46 кг); челябинцы Дмитрий Каримов (50 кг, тренеры Евгений и Андрей Берсеневы) и Никита Наконечный (73 кг, Юрий Ермаков). Они представляли спортивные школы Южноуральска, Магнитогорска, Челябинска («Юность-Метар» и «Локомотив») и Аргаяша.

Еще один спортсмен из Челябинска Иван Козленко (73 кг) из КСШОР «Юность-Метар» (тренер Анатолий Питунин) выступал за вторую команду федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь», сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Фото федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь»