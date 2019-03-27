Юные скалолазы Челябинской области - «золотые» спортсмены России

Скалолазы Челябинской области взяли самое большое число наград высшего достоинства на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «трудность», проходившем в Калининграде с 23-го по 25-е марта.

Победителем в младшей возрастной категории у мальчиков (10-13 лет) стал Александр Ефремов. Он сделал 33 перехвата. «Серебро» завоевал Никита Шаповалов из Калининградской области. «Бронза» - у еще одного южноуральца Евгения Жилова, сделавшего 25 перехватов.

Второе «золото» для Челябинской области завоевал Игорь Бобренев в категории старших юношей (16-17 лет). В финале он сделал 28 перехватов, опередив на три пункта Семена Овчинникова из Красноярского края. «Бронзу» взял Вячеслав Волков из Пермского края с 24 перехватами.

В командном зачете, в котором учитывались результаты выступлений всех спортсменов, сборная Челябинской области заняла третье место (527,5 балла). Лучший результат продемонстрировали скалолазы Санкт-Петербурга (754 балла). Их спортсмены завоевали шесть наград (1-2-3). На втором месте (576,5 балла) расположились спортсмены из Красноярского края (1-1-0).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь федерации скалолазания России Андрей Решетов, участие в соревнованиях приняли сильнейшие молодые спортсмены страны. В общей сложности за награды боролись 570 спортсменов из 41-го региона. Спор шел за восемь комплектов наград в четырех возрастных категориях у юношей и девушек.