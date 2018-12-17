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Юные сноубордисты «Солнечной долины» первенствовали во всероссийском слаломе

Воспитанники Детской спортивной школы горнолыжного курорта «Солнечная

долина» под городом Миасс Челябинской области показали лучшие результаты во Всероссийских детских соревнованиях по сноуборду в кусинском ЦАО Евразия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», юные спортсмены отличились в соревнованиях по сноуборду в дисциплинах параллельный

слалом и параллельный слалом-гигант. Детскую спортивную школу «Солнечной долины» представляли в Кусе пятеро сноубордистов в возрасте от восьми до 12-ти лет. В параллельном слаломе-гиганте в категории юноши 11-12 лет первое и второе места, соответственно, заняли Макар Редих и Ярослав Федоровский. В категории юноши 10 лет и младше Михаил Милик занял второе место. В категории девушки младше 10 лет Ольга Павлова заняла второе место. В дисциплине параллельный слалом в категории юноши 11-12 лет второе место занял Макар Редих, третье – Владимир Нелетов, четвертное – Ярослав Федоровский. Победа в категории юноши 10 лет и младше досталась Михаилу Милику. В категории девушки 10 лет и младше Ольга Павлова заняла четвертое место.

По словам тренера Детской спортивной школы «Солнечная долина» Алексей Федоровского, тренировки проводятся  уже третий сезон по пять раз в неделю, что дает хорошие результаты. В сезоне 2018-2019 годов начиная с 10 января воспитанники спортшколы будут выступать на всероссийских стартах в ЦАО «Евразия» в Кусе и в Миассе – на «Солнечной долине» и «Райдере».

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