Юный скалолаз из Миасса завоевал серебро Кубка Европы

Юный скалолаз из Миасса (Челябинская область) Роман Божко завоевал «серебро» на этапе молодежного Кубка Европы в скорости, состоявшемся в итальянском Медзоломбардо в субботу, 18-го мая.

В решающем забеге среди юниоров он совсем немного уступил украинцу Ярославу Ткачу (6,576 секунды против 6,711). «Бронзу» заработал австриец Тобиас Плангер, который выиграл у хозяина эталона Кристиана Доригатти, допустившего срыв. За медали в этой категории боролись 13 человек из шести стран.

В соперничестве старших девушек россиянка Софья Помыкалова стала десятой. А Игорь Хамаев занял 16-е место в турнире старших юношей.

В рамках молодежного Кубка Европы-2019 пройдут еще два турнира в скорости. Один из них - 19-20 июля - примет польский Тарнув, а второго-четвертого августа - австрийский Имст, сообщил пресс-секретарь федерации скалолазания России Андрей Решетов.