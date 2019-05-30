Южноуральцев ждут в Париже

В селе Париж Нагайбакского района первого июня состоится легкоатлетический марафон. Более тысячи спортсменов со всей страны соберутся в южноуральском казачьем селе, чтобы преодолеть дистанции 42 километра, 21 и 5 километров по пересеченной местности.

Масштабный легкоатлетический забег в селе Париж состоится в четвертый раз. В этом году из полумарафона мероприятие выросло до полноценного марафона за счет добавлении дистанции в 42 километра. Пробежаться по улицам села и территории местного бора выразили желание тысяча спортсменов из Ленинградской, Калининградской, Тверская, Ростовской, Белгородской, Оренбургской, Омской, Новосибирской и других областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Красноярского края, Республик Удмуртия, Башкортостан, Коми. Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Златоуст.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, принять участие в крупном спортивном и в то же время этнографическом мероприятии хотят все больше желающих, в том числе болельщики и зрители. Один из организаторов экскурсионных туров собирает в этот день любителей событийного и сельского туризма. Специальный трансфер из Челябинска доставит туристов село Париж на марафон, а затем покажет достопримечательности Нагайбакского района.

По подсчетам организаторов село Париж встретит в этот раз примерно столько гостей, сколько и жителей – около полутора тысяч человек. Яркая развлекательная программа, ярмарка сувениров и горячего питания будет предложена гостям и участникам.