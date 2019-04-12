Южноуральцы победили на первенстве России по мини-лапте

Сборная Челябинской области стала победителем первенства России по мини-лапте среди юниорок 15-17 лет, который прошел в Смоленске. Наши спортсменки прошли весь турнир без поражений.

Честь Челябинской области на первенстве России представляли спортсменки Агаповского и Еткульского района. Это Анна Черняева, Елизавета Головина, Кристина Щукина, Юлия Попова, Валерия Винокурова, Надежда Тюрина, Ксения Стыценко, Татьяна Сычева.

Как сообщает министерство спорта Челябинской области, сборная Южного Урала на пути к полуфиналу одолела соперниц из Воронежской области и Республики Башкортостан. В полуфинале Челябинская область встретилась с фаворитами соревнований - Ульяновской областью, но и здесь сумела взять верх со счетом 48:29. В решающем матче за золото южноуральская команда выиграла у сборной Краснодарского края - 30:7 и впервые в истории области стала победителем первенства России. Девушки выполнили норматив «кандидат в мастера спорта» по лапте.