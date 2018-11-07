Южноуральцы завоевали 10 медалей на чемпионате и первенстве мира по панкратиону в Белоруси

В белорусском городе Бобруйск завершились чемпионат и первенство мира по панкратиону. В активе сборной команды Челябинской области 10 завоеванных медалей. На главный старт сезона отправилась большая команда из 13 южноуральских спортсменов. Большинство из них возвращаются на Родину с медалями. Сборная России заняла первое место в командном зачете.

На чемпионате мира среди взрослых спортсменов в весовой категории свыше 100 кг серебряную медаль завоевал Максим Клопков из Челябинска. Великолепно выступили южноуральские спортсмены и на первенстве мира, завоевав две золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Победителями соревнований стали Георгий Чепуркин и Екатерина Юшкова из Троицка. Серебряная награда на счету челябинки Екатерины Ковалевой из клуба спортивных единоборств «Гром». Кроме того, бронзовые награды у Александра Иващенко и Карины Малявкиной из Троицка.

На соревнованиях в Белоруси на чемпионате мира среди ветеранов в активе наших земляков еще четыре медали. Их завоевали два южноуральских атлета. Александр Серебринников в весовой категории до 60 кг не знал себе равных в разделах Athlima и Pankration, а Александр Комиссаров завоевал награду высшей пробы в разделе Athlima и серебро в разделе Pankration в весовой категории до 66 кг.

Справка

Панкратион — возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включённого в соревнования античных Олимпийских игр.