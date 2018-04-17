Южноуральские хоккеисты примут участие в третьем этапе Евротура

Южноуральцы примут участие в третьем этапе Евротура. В состав национальной сборной попали хоккеисты «Трактора» и «Металлурга».

Штаб национальной сборной России назвал состав на третий этап Евротура – Чешские хоккейные игры.

Так в сборную попали голкипер Василий Кошечкин и защитник Алексей Береглазов из магнитогорского «Металлурга», а также нападающий Алексей Кручинин из челябинского «Трактора».

Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции, а также игры состоятся в чешском Пардубице против Финляндии и Чехии.

Ворота России будет защищать, в том числе, магнитогорский голкипер Василий Кошечкин.