13:35
Южноуральские хоккеисты примут участие в третьем этапе Евротура
Южноуральцы примут участие в третьем этапе Евротура. В состав национальной сборной попали хоккеисты «Трактора» и «Металлурга».
Штаб национальной сборной России назвал состав на третий этап Евротура – Чешские хоккейные игры.
Так в сборную попали голкипер Василий Кошечкин и защитник Алексей Береглазов из магнитогорского «Металлурга», а также нападающий Алексей Кручинин из челябинского «Трактора».
Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции, а также игры состоятся в чешском Пардубице против Финляндии и Чехии.
Ворота России будет защищать, в том числе, магнитогорский голкипер Василий Кошечкин.