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Южноуральские хоккеисты вызваны в олимпийскую сборную России

Защитник челябинского «Трактора» Игорь Исаев занял место в олимпийской сборной России. Компанию ему составит Артем Загидуллин из магнитогорского «Металлурга».

Защитник «Трактора» примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 26 по 28 апреля. Соперниками россиян станут команды Сербии, Норвегия и сборная Северо-Западного Федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Полностью состав олимпийской сборной России выглядит следующим образом: 

Вратари: Артём Загидуллин («Металлург» Мг), Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»). 

Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба - «Динамо» Москва), Вадим Кудако («Северсталь»), Игорь Исаев («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Николай Демидов («Сибирь»), Юрий Козловский («Адмирал»). 

Нападающие: Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все - «СКА-Нева»), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Алтыбярмакян («Сочи»), Иван Муранов («Динамо» Москва), Богдан Якимов («Северсталь»), Игорь Руденков («Амур»), Иван Игумнов («Динамо» Москва). 

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хоккей