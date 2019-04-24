Южноуральские хоккеисты вызваны в олимпийскую сборную России
Защитник челябинского «Трактора» Игорь Исаев занял место в олимпийской сборной России. Компанию ему составит Артем Загидуллин из магнитогорского «Металлурга».
Защитник «Трактора» примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 26 по 28 апреля. Соперниками россиян станут команды Сербии, Норвегия и сборная Северо-Западного Федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Полностью состав олимпийской сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Артём Загидуллин («Металлург» Мг), Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба - «Динамо» Москва), Вадим Кудако («Северсталь»), Игорь Исаев («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Николай Демидов («Сибирь»), Юрий Козловский («Адмирал»).
Нападающие: Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все - «СКА-Нева»), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Алтыбярмакян («Сочи»), Иван Муранов («Динамо» Москва), Богдан Якимов («Северсталь»), Игорь Руденков («Амур»), Иван Игумнов («Динамо» Москва).