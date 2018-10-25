Южноуральские хоккейные клубы проведут очередные матчи на выезде

Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» проведут на выезде очередные матчи в Континентальной Хоккейной Лиге.

Сегодня, 25 октября, магнитогорский «Металлург» завершит очередную серию игр на выезде матчем с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Перед этим матчем «сталевары» занимают пятое место в Конференции Восток. Соперник – лидер чемпионата.

После этого поединка магнитогорцы возвращаются домой. 27 октября на своем льду они будут принимать московское «Динамо».

Челябинский «Трактор» сегодня будет гостить в Ярославле у местного «Локомотива», к которому «черно-белые» едут после разгромного поражения в Череповце от «Северстали» - 0:4. Подопечные Алексея Тертышного в Конференции Восток располагаются на десятом месте. «Локомотив на Западе идет на четвертом месте.

Заключительный матч этой выездной серии «Трактор» проведет 27 октября в Нижнекамске. Челябинцы сыграют с «Нефтехимиком». На домашнем льду болельщики увидят команду 30 октября. «черно-белые» будут принимать московское «Динамо».