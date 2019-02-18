Южноуральские хоккейные клубы проведут очередные матчи в КХЛ

Подходит к концу регулярный чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги. «Трактор» и «Металлург» сегодня, 18 февраля, проведут очередные выездные матчи.

Челябинцы в выездном матче встретятся на московском льду с «Динамо». «Черно-белые» сейчас замыкают кубковую восьмерку в Конференции Восток. Хозяева льда пятые на Западе.

Что касается очного противостояния в КХЛ, то команды между собой встречались 32 раза. В основное время 17 побеждало «Динамо», 10 раз со льда победителем уходили хоккеисты «Трактора».

«Металлург» сегодня на казанском льду сыграет с «Ак Барсом».