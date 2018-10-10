Южноуральские школьники отличились на первых Всероссийских играх школьных спортклубов

Во вторник, девятого октября, спортивный клуб «Уголёк» из школы №2 города Коркино стал лучшим в легкоатлетической дисциплине – эстафете. Всего за право заступить на высшую ступень пьедестала почета первых всероссийских игр школьных спортивных клубов борются 13 команд со всех уголков России.

Первый день состязаний, девятое октября, был одним из самых насыщенных днем соревнований. По итогам забегов, где все решали едва ли не доли секунды, коркинский «Уголёк» выиграл оба вида программы. Юноши и девушки - команда восемь человек - состязались в эстафетах 4х100 метров и такой же, но только комбинированной эстафете - 400, 300, 200, 100 метров.

А вот в бадминтоне южноуральским школьникам немного не повезло. В утренней части программы в этой дисциплине южноуральцы заняли четвертое (12-13 лет) и девятое (14-15 лет) места. Первенствовали здесь школьники из Ленинградской области.

В среду, 10 октября, на Всероссийских играх школьных спортивных клубов проходит очередной вид программы – тег-регби. Это одна из разновидностей этой игры, адаптированная под детский спорт. Соревнования продлятся в Челябинске до 12 октября. Юным спортсменам еще предстоит проверить свои силы в стритболе.