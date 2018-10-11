Южноуральские школьники в шаге от золота на всероссийских играх

Во второй день состязаний на Всероссийских играх школьных спортивных клубов, команда мальчишек из спортклуба «Уголек» коркинской школы №2 стали лучшими. Девочки в дисциплине тэг-регби стали вторыми, уступив команде из кемеровской области.

Самый зрелищный день соревнований показал, что дисциплину тэг-регби пора вводить в план физической культуры во всех российских школах. Об этом на состязаниях рекомендовали представители всероссийской и региональной федерации ТЭГ-регби.

«Это яркая, азартная, и в то же время безопасная игра, поскольку силовая борьба здесь запрещена, - прокомментировал итоги турнира главный судья соревнований, многократный чемпион СССР по регби Виктор Ковтун. – В ближайшее время необходимо провести пробные занятия по этому виду спорта в школах Челябинской области».

В день состязаний по тэг-регби коркинские школьники показали просто великолепные результаты. Накал страстей был чрезвычайный, все менялось буквально на глазах. На предварительном этапе коркинцы до последних секунд уступали команде Татарстана, но сравняли счет. В другом матче проигрывали 0:2, но потом вырвали победу - 5:2. Южноуральские школьники быстро освоили эту игру, поняли суть. В итоге – первое место. Девчата – на второй ступени пьедестала почета.

В четверг, 11 октября, заключительный день состязаний. 13 команд поборются за победу в дисциплине стритбол. Южноуральские школьники в шаге от победы на Всероссийских играх школьных спортивных клубов.

Фото: пресс-центр Всероссийских игр школьных спортивных клубов