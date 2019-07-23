Южноуральские спортсмены-инвалиды взяли «бронзу» всероссийской спартакиады
Спорт
Сегодня, 10:08

Сборная Челябинской области завоевала третье место в командном зачете третьей всероссийской спартакиады инвалидов, которая состоялась в Йошкар-Оле с участием более двух тысяч спортсменов из 65-ти субъектов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, сильнейшие спортсмены-инвалиды страны состязались в четырех видах адаптивного спорта (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Участники спартакиады состязались в легкой атлетике, настольном теннисе, плавании и бочча (эта спортивная игра на точность является паралимпийским видом спорта).

Сборная Челябинской области, в которую вошли 37 спортсменов, завоевала 45 медалей, совсем немного уступив команде Свердловской области. Победителем в командном зачете стала сборная Москвы.

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