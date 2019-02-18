Южноуральские спортсмены успешно выступили в составе команды УрФО на играх «Дети Азии»

Южноуральские мальчишки и девчонки успешно выступили в составе сборной Уральского Федерального округа и помогли выиграть командный зачет Игр «Дети Азии».

В Южно-Сахалинске завершились Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», по итогам которого спортсмены Уральского федерального округа выиграли командный зачет.

В активе сборной спортсменов УрФО 10 золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград. Успешно в составе победителей выступили юные спортсмены Челябинской области, завоевавшие семь золотых медалей.

Южноуральские спортсмены здорово выступили в соревнованиях по сноуборду.

В первую очередь стоит выделить южноуральца Ярослава Степанко. Молодой спортсмен завоевал сразу три золотых медали – в параллельном слаломе, параллельном слаломе-гиганте и командном слаломе. Также три медали на счету Марии Волгиной – две золотых - параллельный слалом и командный слалом и одна серебряная медаль в параллельном слалом-гиганте. Еще одну золотую медаль в копилку Уральского федерального округа принесла Варвара Скочигорова в слоупстайле. Также на ее счету бронза в состязаниях «биг-эйр».

В горных лыжах отличился Семен Челмакин, ставший победителем в слаломе среди юношей. Седьмое «золото» принесли хоккеисты, основу которой составили магнитогорские спортсмены.

Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области