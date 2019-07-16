Южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей на Всемирной Универсиаде

В Неаполе завершилась XXX Всемирная летняя Универсиада. Южноуральские спортсмены записали в свой актив одну золотую и пять бронзовых медалей.

За награды Всемирной Универсиады боролись порядка восьми тысяч спортсменов из 150 стран. Всего было разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В состав сборной России на XXX Всемирную Универсиаду вошли 275 спортсменов, в том числе и семь южноуральцев. Наши земляки выступили в трех видах спорта: в настольном теннисе, стрельбе из лука и в водном поло.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, первую бронзовую медаль среди южноуральцев в настольном теннисе завоевала Екатерина Чернявская. В соревнованиях по стрельбе из лука наш регион представил Антон Булаев. Он стал чемпионом в дисциплине «Блочный лук». Наконец, в последний день Универсиады отличилась женская ватерпольная сборная России с игроками златоустовской «Уралочки» в составе. Так, бронзовые медали завоевали Елизавета Заплатина, Полина Попова, Регина Галимзянова и Надежда Липская.

Всего сборная России завоевала на Всемирной Универсиаде 82 медали, в том числе 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых.