Южноуральский боксер стал бронзовым призером Всероссийских соревнований

Челябинский боксер отличился в состязаниях среди юниоров в возрасте 19-22 лет, которые прошли в поселке городского типа Афипский Краснодарского края. Ученик заслуженного тренера России Александра Орлова из СШОР «Юный Динамовец» провел три боя в весовой категории до 56 килограммов.

На состязаниях наш земляк победил москвича Аршака Товмасяна и Александра Гудзий из Республики Коми. Однако в тяжелом поединке уступил в полуфинале Сергею Ярулину из Иркутской области. В итоге почетное третье место.

Южноуральский дзюдоист Алексей Киселев является мастером спорта международного класса, победителем первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет. Алексей – воспитанник школы бокса города Усть-Катав.

Сильнейшие спортсмены по итогам состязаний обязательно войдут в состав молодежной сборной страны. Они под руководством заслуженного тренера России Николая Хромова будут готовиться к первенству континента, которое состоится во Владикавказе в 2019 году.

Фото: пресс-служба федерации бокса Челябинской области