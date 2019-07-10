За «Трактор» будет играть обладатель Кубка Гагарина

Нападающий Андрей Попов вернулся в «Трактор». Контракт с форвардом рассчитан на один сезон.

Андрей Попов - воспитанник хоккейной школы «Трактор». С начала карьеры и до конца сезона 2015/2016 выступал за «черно-белых», с которыми выиграл Кубок Континента, а также завоевал бронзовые и серебряные медали КХЛ. Последние три сезона Андрей Попов выступал за казанский «Ак Барс». В сезоне 2017/2018 годов в составе этого клуба он стал обладателем Кубка Гагарина.

«Андрей Попов – воспитанник «Трактора», всеми нами любимый игрок, который, в общем-то, всю жизнь защищал цвета «черно-белых» и снова, к нашему удовлетворению, возвращается в Челябинск. Хочется пожелать Андрею удачи, здоровья и набирать побольше очков», - отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Контракт с Поповым подписан на один сезон.