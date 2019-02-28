100 миллионов - на мусор

Муниципальные образования Челябинской области приобретут новые контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Ранее губернатор Борис Дубровский распорядился направить на эти цели необходимые средства из областного бюджета.

Сегодня, 28 февраля, депутаты Законодательного собрания области внесли изменения в бюджет региона, предусмотрев выделение 100 миллионов рублей на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Напомним, Челябинская область с 1 января 2019 года перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно этой схеме, территория области поделена на пять кластеров, каждый из которых объединяет несколько муниципальных образований.

Новую услугу южноуральцам предоставляют выбранные региональные операторы: в Магнитогорском, Карабашском и Челябинском – ООО «Центр коммунального сервиса», в Кыштымском кластере ООО «Спецсервис», в Горном – МУП «Комритсервис».

В трех кластерах - Магнитогорском, Челябинском и Кыштымском - уже установлено более 1 тысячи новых контейнеров. Из регионального бюджета муниципалитетам просубсидируют покупку новых контейнеров.