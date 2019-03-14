Аэропорт Челябинска закрыт до 12 часов. Школьники, отправляющиеся в Артек, ждут открытия гавани

Аэропорт Челябинска, закрытый из-за неблагоприятных погодных условий, не будет принимать и отправлять воздушные суда, по предварительным данным, до 12 часов 14 марта.

Группа школьников, которая сегодня должна была отправиться в Артек, вынуждена пока коротать время в аэропорту. Для ребят созданы условия для комфортного ожидания.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинского аэропорта, обильные снегопад, обрушившийся минувшей ночью на воздушную гавань, внес изменения в расписание полетов. По состоянию на 5 утра 14 марта выпало 15 сантиметров снега. Всю ночь на аэродроме работала специальная техника. Снег продолжается до сих пор. Техника и сейчас каждые 15 минут проходит взлетно-посадочную полосу.

На запасной аэродром в Екатеринбург отправлены воздушные суда авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», «Норд Винд» и «Россия», которые летели в Челябинск из Домодедово, Внуково, Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Самолет авиакомпании «Сибирь» ушел в Тюмень. Аэрофлот своим решением отменил два авиарейса.

«Аэропорт Челябинска будет закрыт ориентировочно до 12 часов», - уточнили в пресс-службе.

Из-за непогоды сегодня не смогли улететь в Артек 68 школьников из Челябинской области (они должны были добираться до места назначения через Москву). В настоящий момент ребята размещены в техклассе. Школьники могут в комфортных условиях (отдельно от всех пассажиров) дожидаться вылета.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования и науки области, в Артек на отдых отправляются 67 школьников со всей области. Их возраст – от 12 до 17 лет.

Ребят ждет театральная смена. С ними отправились 3 сопровождающих взрослых. Детям предоставлены напитки и в ближайшее время будет организовано горячее питание. Предположительно, школьники вылетят к месту назначения в 14 часов 30 минут.

Фото с официальной страницы аэропорта