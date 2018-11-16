Афтершок в Катав-Ивановске ничего не разрушил

Рабочие группы не выявили никаких повреждений в результате произошедшего 15 ноября подземного толчка магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера в Катав-Ивановском муниципальном районе (Челябинская область).

Напомним, разовый толчок произошел в 12 часов 48 минут. Эпицентр располагался в 21 километре юго-западнее от города Катав-Ивановск на глубине 10 километров.

Как рассказала пресс-секретарь главы Катав-Ивановского района Людмила Пильникова, афтершок был зарегистрирован сетью федеральных и региональных сейсмических станций, находящихся в ведении Геофизической службы РАН.

Одна из жительниц рассказывает: «У меня в это время муж работал около пруда. Был сильный гул со стороны Верх-Катавки (село в Катав-Ивановском районе – прим. ред.). И как будто бульдозер по голому асфальту гребёт лопатой. И глухие хлопки». Другие даже утверждают, что накануне в Верх-Катавке в подполе некоторых домов появилась вода. У других на улицах полные канавы воды, хотя дождя не было.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района совместно с сотрудниками МЧС обследовала все социально-значимые объекты, а также объекты жизнеобеспечения и жилые дома. В мэрии и МЧС заверяют, что все объекты жизнеобеспечения и промышленности работают в штатном режиме. Здания и сооружения не разрушены. Жертв нет.

Легкий афтершок сентябрьского землетрясения (магнитудой 2-3 балла) был зарегистрирован и около полуночи с 13 на 14 ноября.

«На данный момент количество и интенсивность афтершоков убывает, о чем свидетельствует характер полученных записей, - рассказал младший научный сотрудник лаборатории природной и техногенной сейсмичности Пермского ФИЦ ГИ УрО РАН Филипп Верхоланцев. - Постепенно сейсмоактивность совсем ослабнет, ситуация под контролем».

Но жители Катав-Ивановска по-другому реагируют на повторяющиеся сейсмические явления. «Мы уже устали, но ничего поделать не можем. У людей прямо животный страх формируется», - рассказала агентству одна из жительниц города

«Люди на нервах, многим плохо, а в нашем городе нормального психолога днём с огнём не найти, что делать? Сидеть и ждать сил уже нет», - пишет в соцсетях Екатерина.

Напомним, 5 сентября 2018 года в 3:58 по местному времени в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Очаг находился на глубине 10 километров в районе поселка Орловка. Тогда в районе даже вводили режим ЧС. Пострадали часть зданий, в том числе стационар больницы, были приостановлены занятия в школах.

На фотографии запись афтершока сейсмической станцией, установленной в поселке Башлес.