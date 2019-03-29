Активисты направили обращение Текслеру по Томинскому ГОКу и требуют проведения рейда по воде

Активисты общественного движения «Стоп ГОК» направили письмо по Томинскому ГОКу временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

Письмо активистов принесла в резиденцию губернатора химик-технолог с большим стажем Надежда Вертяховская.

Как пояснила Надежда Вертяховская, к обращению приложено обоснование на 16 страницах, 20 приложений и справка Гидрометцентра. Получился большой пакет документов.

Активистка попросила сотрудников отдела по приему обращений граждан, чтобы их письмо и пакет документов попал лично в руки Алексея Текслера. Его заместители, курирующие сферу безопасности и экологии, и министр экологии области уже знакомы с представленными материалами. Но взаимопонимания с этими чиновниками общественникам не удалось добиться. Они рассчитывают, что новый руководитель региона хотя бы попытается услышать их доводы, а также вникнет в аргументы ученых, которые выступают против строительства ГОКа.

Ученые предрекают, что после начала работы комбината Челябинск и прилегающие к нему населенные пункты, уже через несколько лет останутся без питьевой воды. Несмотря на эти протесты, Томинский ГОК получил разрешение на забор воды из реки Масс в створе выше Шершневского водохранилища на свои производственные нужды. Уже прошли публичные слушания, на которых обсуждались проекты планировки и межевания территории для размещения линейного объекта водовода для производственных и хозяйственно-питьевых нужд АО «Томинский ГОК».

Активисты не оставляют надежды добиться проведения рейда общественников на площадку строительства Томинского ГОКа. По их данным, вода, которая скапливается в карьере, сливается в речку Каменка. «Это недопустимо», - возмущены активисты.

Общественники также подготовили жалобу в Генпрокуратуру на незаконные действия их сотрудника. В ответ на свои обращения они получают только отписки. На самом деле на сегодня нет ясности в ситуации с классификацией вредных отходов. Документы Росприроднадзора и Роспотребнадзора по оценке степени вредности отходов противоречат друг другу. И это оба ведомства признают, но пока не ясно, кто должен пересмотреть классификаторы.

Как уже сообщало агентство, президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Челябинск 9 ноября 2017 года позвонил активисту «СТОП ГОКа» Василию Московцу, а также поручил губернатору взять ситуацию под свой контроль. Глава региона усадил сторонников и противников Томинского ГОКа за стол переговоров. Были проведены три «Круглых стола» и на этом все завершилось. С марта 2018 года все переговоры и обсуждения прекратились.

В то же время другая сторона продолжает реализовывать свой проект, старт которому был официально дан 11 июля 2017 года.

На этой неделе на заседании правительства рассматривался вопрос изменения границы Шершневского лесничества. Шесть гектар леса лишаться статуса защитных. По этой территории будет проложен пульпопровод, для доставки закладочного материала в Коркинский разрез.